За словами Трампа, Київ і Москва погодилися не атакувати енергетичну інфраструктуру одна одної

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито домовилися взаємно припинити удари по енергетичних об’єктах. Про це він у понеділок, 14 вересня, написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Київ і Москва погодилися не атакувати енергетичну інфраструктуру одна одної.

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«Україна погодилася не бити по російських енергетичних цілях. Росія погодилася зробити те саме! Зростання світових цін на дизельне пальне здебільшого спричинене війною між Росією та Україною, а не Іраном», – заявив американський президент.

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Водночас Київ та Москва наразі не підтверджували інформацію про досягнення такої домовленості.

Напередодні Трамп також закликав Україну припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі, заявивши, що вони впливають на ситуацію зі світовими цінами на дизельне пальне.

Доповнено о 19:29. На цю заяву відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що Україна очікує від партнерів конкретних пропозицій щодо механізму можливої домовленості. Насамперед Київ хоче розуміти, яким чином буде забезпечено реальне виконання Росією зобов'язань щодо припинення атак на критичну інфраструктуру.

Зеленський зазначив, що російські війська продовжують щодня атакувати українську енергетику, порти та логістичну інфраструктуру. Серед цілей також є склади з продуктами харчування та фармацевтикою.

Водночас Київ не має впевненості, що Москва справді готова дотримуватися подібних домовленостей.

«Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів», – відзначив президент.

Він наголосив, що потенційна домовленість має бути надійною та тривалою і приносити реальні зміни для людей. Україна не зацікавлена в короткостроковій паузі, після якої російські атаки відновляться.

Окремо Зеленський попередив, що Москва може спробувати використати таку домовленість для тимчасового зниження напруги через проблеми з бензином і дизельним пальним після проведення своїх «виборів».

«Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 13 вересня заявив, що українські удари по російських об’єктах нібито спричиняють дефіцит дизельного пального у світі. Він закликав Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизпалива в Росії та натомість бити по інших цілях.