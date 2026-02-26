Викладачку затримали на хабарі у грудні 2025 року

Луцький міськрайонний суд виніс вирок доцентці кафедри економіки та торгівлі Волинського національного університету імені Лесі Українки Людмилі Шостак за хабарництво. Обвинувачену викрили під час отримання 11 тис. грн неправомірної вигоди від студента. За це їй призначили 17 тис. грн штрафу та відсторонили від посади на рік.

Як йдеться у вироку від 20 лютого, доцентку кафедри економіки і торгівлі ВНУ імені Лесі Українки Людмилу Шостак затримали у грудні 2025 року під час отримання від студента першої частини хабаря – 11 тис. грн. За інформацією Волинської обласної прокуратури, загалом викладачка вимагала 29 тис. грн та 650 доларів за успішне складання іспитів та захист дипломної роботи.

Під час судового розгляду Людмила Шостак уклала з прокурором угоду про визнання вини та добровільно перерахувала 200 тис. грн на потреби ЗСУ.

Суддя Вячеслав Покидюк визнав викладачку винною у хабарництві (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України) та призначив 17 тис. грн штрафу, а також позбавив права обіймати керівні посади у закладах освіти (ректора, декана, завідувача кафедри) на один рік. Вирок ще можна оскаржити.

Водночас у ВНУ імені Лесі Українки повідомили виданню «Сила правди», що Людмила Шостак уже звільнилася з посади.