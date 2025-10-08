Колонію у Дрогобичі відремонтують з переплатою

Державна установа «Дрогобицька виправна колонія №40» 19 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Оптіма» реконструкцію корпусу за 106,47 млн грн. У кошторис в’язниці вписали вікна, двері та будівельні суміші за цінами, майже удвічі дорожчими від ринкових. Переплата може становити близько 3 млн грн, йдеться в публікації порталу «Наші гроші».

До кінця 2026 року у колонії планують звести прибудову сходової клітки, відремонтувати стіни, перегородки, перекриття, покрівлю, сходову клітку, огорожі, вікна, двері, підлоги, пандус, опалення, вентиляцію, електромонтажні роботи, протипожежний захист, відеонагляд та озеленення, повідомляється у системі «Прозорро». Роботи фінансують з державного бюджету. Договірна ціна є твердою разом із 1,035 млн грн на покриття інфляції та 501 тис. грн на ризики.

Проєкт замовили ТзОВ «ЕС13». Позитивний експертний звіт видала ТОВ «Експертиза МВК».

У інформації про ціни на матеріальні ресурси суміш Ceresit CN69 замовили по 33 грн/кг (тут і далі ціни вказані з ПДВ без доставки). «Ітера Груп ЛТД» пропонує таку суміш по 17 грн/кг, що вдвічі дешевше від тендерної. А «Епіцентр» у Дрогобичі продає таку суміш по 19 грн/кг, що на 42% дешевше.

Стальні радіатори Purmo 500х600 CV 22 врахували по 10 288 грн/шт. «Квант Енерджі» продає такі по 4 224 грн/шт, а «Sivtermo» пропонує їх по 6 025 грн/шт. Це на 41-59% дешевше.

Стальні радіатори Purmo 500х800 CV 22 замовили по 11 535 грн/шт. «Sivtermo» продає такі по 6 950 грн/шт, а «Purmo.Lviv» пропонує їх по 8 930 грн/шт. Це на 23-40% дешевше.

Невідомі металопластикові двокамерні вікна врахували по 9 622 грн/м2. «Лінія Вікон» продає вікна з двокамерним енергоощадним склопакетом профілю Rehau Geneo по 5 196 грн/м2, що майже вдвічі дешевше.

Нещодавно Львівська клінічна лікарня замовляла металопластикові вікна по 5 261 грн/м2, а Сокільницька сільська рада Львівської області для реконструкції школи замовляла металопластикові вікна з п’ятикамерною рамою по 8 400 грн/м2. Це все одно дешевше ніж замовили для в’язниці.

Невідомі металопластикові двері замовили по 12 775 грн/м2. «Епіцентр» в Дрогобичі пропонує металопластикові двері WDS з алюмінієвим порогом по 5 540 грн/м2, що вдвічі дешевше, а Сокільницька сільська рада замовляла металопластикові двері по 8 400 грн/м2.

Ймовірна переплата на зазначених позиціях може становити близько 3 млн грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 в кошторисі вказали 18 570 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий – 19 813 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» у Львові вдвічі вища – 35 000 грн.

«Якщо насправді на будівництві робітникам середнього розряду треба платити в середньому не 18 тис., а 35 тис. в місяць, то зарплатний фонд мав би бути збільшений вдвічі – з 18,59 млн грн до 35,04 млн грн. Тобто нестачу у 16,45 млн грн підприємці можуть компенсувати виплатою неоподаткованих зарплат в конвертах з маржі, яку закладають в будматеріали», – йдеться в публікації «Наших грошей».

Фірма «БІК «Оптіма» отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Дрогобицьку виправну колонію №40 з липня очолює Вадим Кутовой, уповноваженою особою з питань закупівель є Юрій Блажків.

Львівською «БІК «Оптіма» керує Маркіян Дацко, а володіє Андрій Гацков. Від 2016 року компанія отримала державних замовлень на 156,07 млн грн, нинішній підряд є найбільшим в її історії.

Раніше власника «БІК «Оптіма» згадували у контексті закриття публічного доступу до озера Задорожнє у Стрийському районі. Як писав сайт NGL.media, КП «Гові», мажоритарним власником якого був Андрій Гацков, отримало в оренду від Миколаївської РДА пляж навколо озера площею 5,62 га. Умовами договору було передбачено, що «Гові» має забезпечити вільний доступ людей до водойми. Але значну частину цієї території воно віддало в суборенду різним людям, деякі з яких вирішили відгородитись від усього світу.