Невідомі безпілотники атакували міжнародний аеропорт «Домодєдово» в Москві. Про це 17 березня повідомили російські ЗМІ.

Російська влада заявляє, що усі безпілотники нібито були збиті, мер Москви Сергій Собянін також підтвердив збиття усіх безпілотників та зазначив, що «ніяких пошкоджень на землі не було». Вже традиційно, влада РФ заперечила і наявність жертв ударів безпілотників.

Проте, судячи з опублікованих відео, влучання все ж були. На відео чути потужні звуки вибухів та видно пожежі. На іншому з роликів видно, що росіяни починають розбігатися, після того як пролунав потужний вибух, не схожий на роботу ППО. Після прильоту у приміщенні аеропорту працівники повідомили про сильне задимлення та пожежу. На фото очевидців помітно, що один з дронів впав на склад аеропорта.

Наслідки падіння одного з безпілотників

Також відомо, що в усіх московських аеропортах – «Домодєдово», «Внуково» та «Жуковський» – ввели обмеження на приліт і виліт літаків через атаку безпілотників.

«Мілітарний» зазначає, що біля аеропорту «Домодєдово» в районі Капотні розташований великий московський нафтопереробний завод. Ймовірно безпілотники були націлені саме на нього, оскільки вже декілька днів поспіль на території РФ почастішали випадки атак на нафтопереробні заводи.

Міжнародний аеропорт «Домодєдово» – найбільший московський аеропорт, один із трьох провідних аеропортів Москви. «Домодєдово» розташований приблизно за 850 км від України.

Розташування аеропорта «Домодєдово»

Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. Російські ЗМІ уточнюють, що, ймовірно, атакували Слов'янський НПЗ, який виробляє авіаційний газ, бензин, вакуумний газойль і мазут.