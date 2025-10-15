Унаслідок пожежі на нафтобазі над Феодосією видно густий дим

Українські військові підтвердили повторне ураження в ніч на 13 жовтня підприємства «Морський нафтовий термінал» у Феодосії, що в окупованому Криму. На території нафтобази досі триває масштабна пожежа, пошкоджено 16 резервуарів з пальним. Про це в середу, 15 жовтня, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

У відомстві зазначили, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні пально-мастильних матеріалів російським окупантам. У резервуарах загалом могло зберігатися близько 193 тис. м3 нафтопродуктів.

За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», станом на ранок 15 жовтня проїзд повз нафтобазу у Феодосії досі закритий.

Напередодні російська окупаційна влада евакуювала із небезпечної зони близько 830 людей.

Наслідки пожежі на нафтобазі у Феодосії (Фото «Кримського вітру»)

Глава окупаційної адміністрації Феодосії Володимир Кім заявив, що загрози поширення вогню з нафтобази на місто немає, а у повітрі нібито не виявили перевищень гранично допустимих норм шкідливих речовин.

Окрім того, у ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони уразили цілі на окупованих територіях. Військові завдали удару по радіолокаційній станції РЛС П-18 в Красній Поляні в Криму, пункту управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та складу боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області).

До слова, нафтобаза у Феодосії неодноразово зазнавали атак українських безпілотників. 6 жовтня внаслідок влучання безпілотників на нафтобазі також виникла пожежа, яка тривала понад чотири доби.