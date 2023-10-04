Служба безпеки України вразила дронами комплекс протиповітряної оборони окупантів С-400 «Тріумф» у Бєлгородській області РФ. Про це 4 жовтня повідомили джерела LIGA.net в СБУ.

«Цієї ночі дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 «Тріумф» біля російського Бєлгорода. Ціна такого комплексу — 1,2 млрд доларів. На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування “Тріумфа” та його радіо-локаційної системи. У цей час в сусідніх населених пунктах зникло світло», – повідомили спецслужбовці.

Джерела зауважили, що це вже другий комплекс «Тріумф», який СБУ знищила за останній місяць. Минулий було уражено 14 вересня в Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

С-400 «Тріумф» – російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.