У місті Петров Вал спалахнула пожежа біля місцевої залізничної станції

В ніч на суботу, 23 серпня, дрони вдарили по двох об’єктах залізничної інфраструктури на півдні Росії – у Ростовській та Волгоградській областях. Про це повідомила пресслужба російської залізниці.

Відомо, що безпілотники вже вдруге за тиждень атакували залізничну ділянку Россош – Сохрановка в Ростовській області. Цього разу під обстріл потрапила станція Сергеєвка. За словами росіян, там було порушено роботу контактної мережі, внаслідок чого затримано рух 38 поїздів.

Губернатор області Юрій Слюсарь заявив, що ППО ліквідувала українські БпЛА у Чортковському Шолоховському та Міллерівському районах.

«Через падіння фрагментів безпілотників у кількох місцях виникли пожежі, які були оперативно погашені. Ніхто з людей не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Також під удари потрапила Волгоградська область, зокрема, у місті Петров Вал спалахнула пожежа біля місцевої залізничної станції.

Нагадаємо, 22 серпня українські військові знову атакували російську нафтоперекачувальну станцію «Унеча», що розташована в однойменному місті Брянської області.

НПС вже потрапляла під удар українських безпілотників. В ніч на 13 серпня по станції «Унеча» вдарили дрони української розвідки. Внаслідок ураження на території лінійної виробничо-диспетчерської станції сталась масштабна пожежа.