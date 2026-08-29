Дрони вдарили по складах компанії DNS в Аксаї

У ніч на 29 серпня дрони атакували об’єкти в Ростовській області Росії. Під удар потрапили логістичні склади компаній OZON і DNS, а також, за попередніми даними, суднобудівне підприємство. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали, місцева влада та пресслужба OZON.

Уночі мешканці Ростова-на-Дону та Аксая повідомляли про атаку безпілотників. Згодом цю інформацію підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, під ударом опинилися Ростов-на-Дону, Аксайський, Багаєвський та Некліновський райони.

За даними очевидців, в Аксаї спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях мережі з продажу цифрової та побутової техніки DNS. Компанія є одним із найбільших російських ритейлерів електроніки.

Поруч зі складом DNS розташований склад OZON. У пресслужбі компанії повідомили, що їхній об’єкт в Аксаї також зазнав удару БпЛА.

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«Сьогодні вночі один із наших логістичних об’єктів у Ростовській області зазнав удару безпілотника. Ми заздалегідь евакуювали всіх працівників. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Сталося невелике загоряння, але його одразу ж загасили», – ідеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що тимчасово зупинили роботу комплексу з міркувань безпеки. Поставки від продавців наразі не приймають, а вантажі, які перебувають у дорозі, перенаправляють на інші об’єкти.

Юрій Слюсар повідомив, що внаслідок масованої атаки постраждали семеро людей. Він також уточнив, що у Пролетарському районі Ростова-на-Дону два багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень «внаслідок падіння уламків БпЛА». В Аксайському районі уламки дронів виявили «на території складських приміщень». Унаслідок падіння уламків також сталася пожежа в лісосмузі. У Багаєвському районі пошкоджено приватні будинки.

Телеграм-канал Exilenova+ також повідомив про пожежу розподільчого складу продуктової мережі «Чижик» на хуторі Леніна Ростовської області.

Пожежа на хуторі Леніна 29 серпня (Фото Exilenova+)

Крім цього, за попередніми даними моніторингових пабліків, під час нічної атаки також було уражено суднобудівний завод у районі Аксаю. За їхніми даними, там спалахнула пожежа.

Супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував осередок займання на території аеродрому в Гвардійському в анексованому Криму.

Російське Міноборони заявило про нібито 313 збитих українських безпілотників протягом ночі. За його даними, БпЛА знешкоджували над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Ростовської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, анексованого Криму, Республіки Татарстан, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Українська сторона наразі не коментувала наслідки атаки на РФ.

Раніше повідомлялося, що зі серпня 2025 по липень 2026 року маркетплейс Ozon продав товарів подвійного та військового призначення на суму близько 25 млрд рублів (291 млн доларів). За останній рік Ozon продав понад 2 млн таких товарів.

Сили оборони України атакують логістичні об’єкти російського маркетплейсу Ozon із 22 серпня. Тоді під удар дронів уперше потрапив логістичний хаб компанії у Чапаєвську Самарської області РФ.