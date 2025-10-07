У Дзержинську 6 жовтня було вражено склад

В ніч на вівторок, 7 жовтня, дрони вдруге за тиждень атакували промислову зону Дзержинська у Росії. Про це у телеграмі повідомив губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін.

За словами губернатора, вночі в районі промзони Дзержинська ППО ліквідувала 30 дронів.

«Сьогодні вночі в районі промзони Дзержинська силами ППО знищено 30 дронів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Уламки спричинили пошкодження кількох будівель, господарських будівель та автомобілів», – йдеться у дописі.

Нікітін також зазначив, що уламки впали на території одного з підприємств.

Відомо, що в ніч на понеділок, 6 жовтня, безпілотники атакували завод вибухівки імені Свердлова, що у Нижньогородській області. Підприємство є одним з провідних російських виробництв промислових вибухових речовин. Завод виготовляє авіабомби, бойові частини до протитанкових кумулятивних керованих ракет і бойові головки для зенітно-ракетних систем. Підприємство є в санкційному списку ЄС, України, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Як пише Exilenova+, крім Свердловського хімічного заводу у Дзержинську 6 жовтня також було вражено склад, ймовірно військового призначення.

Today, by the way, in Dzerzhinsk, besides the Sverdlov chemical plant, a warehouse, likely of military purpose, was also hit, which Russian propaganda decided to keep silent about.



Filming location: 56.247158173, 43.40358079403

Impact location: 56.25031892532, 43.40481012545 pic.twitter.com/i3hCMMjlFi — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 6, 2025

Нагадаємо, увечері понеділка, 6 жовтня, безпілотники атакували російську Тюмень. Під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод