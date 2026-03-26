Дружина нардепа із Закарпаття Михайла Лаби купила новий електромобіль
Також вона продала кросовер Acura та землю біля Ужгорода
Народний депутат із Закарпаття від «Слуги народу» Михайло Лаба опублікував декларацію про доходи у 2025 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 24 березня.
Михайло Лаба задекларував 719 тис. грн зарплати у Верховній Раді – стільки ж, як заробив у 2024 році. Також нардеп отримав 20,6 тис. грн з продажу електроенергії за «зеленим» тарифом.
На банківських рахунках народного депутата розміщено 4 тис. грн, ще 200 тис. грн він тримає готівкою. У власності Михайла Лаби залишаються будинок та 0,1 га землі у селі Невицьке під Ужгородом. Також йому належать автомобіль «Таврія» 1993 року випуску та автобус «Латвія» 1979 року випуску.
У 2025 році дружина нардепа Вікторія Лаба за 738 тис. грн продала кросовер Acura MDX, вартість якого у декларації 2024 року складала 420 тис. грн, і за 1 млн грн купила Audi e-tron 2022 року випуску.
Також дружина народного депутата за 820 тис. грн реалізувала 0,2 га землі у Невицькому. У неї залишаються одна ділянка під Ужгородом та 0,16 га землі у курортному Пилипці, які вона купила у 2024 році за 583 грн.
Нагадаємо, колишній сільський голова Невицького Михайло Лаба обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга Народу» у 2019 році. У лютому 2022 року НАЗК склало на Михайла Лабу протоколи за те, що він проголосував у парламенті за надання премії сину, який очолював Агентство регіонального розвитку Закарпаття.
У 2025 році Михайлу Лабі оголосили підозру в організації злочинної групи у стінах ВРУ. За даними правоохоронців, учасники групи систематично отримували від 2 до 5 тис. доларів за «потрібне» голосування у Верховній Раді. У січні 2026 року Михайло Лаба вийшов з СІЗО. 16 з 20 млн грн застави за нардепа внесла фірма ексзаступника прокурора Київщини.