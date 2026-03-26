Михайла Лабу підозрюють в організації злочинної групи у стінах ВРУ

Народний депутат із Закарпаття від «Слуги народу» Михайло Лаба опублікував декларацію про доходи у 2025 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 24 березня.

Михайло Лаба задекларував 719 тис. грн зарплати у Верховній Раді – стільки ж, як заробив у 2024 році. Також нардеп отримав 20,6 тис. грн з продажу електроенергії за «зеленим» тарифом.

На банківських рахунках народного депутата розміщено 4 тис. грн, ще 200 тис. грн він тримає готівкою. У власності Михайла Лаби залишаються будинок та 0,1 га землі у селі Невицьке під Ужгородом. Також йому належать автомобіль «Таврія» 1993 року випуску та автобус «Латвія» 1979 року випуску.

У 2025 році дружина нардепа Вікторія Лаба за 738 тис. грн продала кросовер Acura MDX, вартість якого у декларації 2024 року складала 420 тис. грн, і за 1 млн грн купила Audi e-tron 2022 року випуску.

Також дружина народного депутата за 820 тис. грн реалізувала 0,2 га землі у Невицькому. У неї залишаються одна ділянка під Ужгородом та 0,16 га землі у курортному Пилипці, які вона купила у 2024 році за 583 грн.

Нагадаємо, колишній сільський голова Невицького Михайло Лаба обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга Народу» у 2019 році. У лютому 2022 року НАЗК склало на Михайла Лабу протоколи за те, що він проголосував у парламенті за надання премії сину, який очолював Агентство регіонального розвитку Закарпаття.

У 2025 році Михайлу Лабі оголосили підозру в організації злочинної групи у стінах ВРУ. За даними правоохоронців, учасники групи систематично отримували від 2 до 5 тис. доларів за «потрібне» голосування у Верховній Раді. У січні 2026 року Михайло Лаба вийшов з СІЗО. 16 з 20 млн грн застави за нардепа внесла фірма ексзаступника прокурора Київщини.