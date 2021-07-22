Рятувальники використовують авіацію для гасіння пожеж та евакуації постраждалих

Кабінет Міністрів України виділив 106 млн грн з резервного фонду державного бюджету для відновлення авіаційної техніки, що використовується у ліквідації надзвичайних ситуацій та в інших завданнях цивільного захисту. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Ці 106 млн грн використають для відновлення 7 літаків та 12 гелікоптерів, що сьогодні є несправними.

Додамо, що Спеціалізований авіаційний загін ДСНС, що базується в Ніжині на Чернігівщині, має чотири літаки виробництва заводу «Антонова», що використовуються для гасіння пожеж та шість гелікоптерів Н225.

2 червня 2021 року уряд погодив постанову, що передбачає придбання ще одного сучасного пожежного літака Ан-32П для ДСНС за кошти кредиту під державні гарантії. Також планується на тих же умовах закупити два літаки Ан-178-100Р. Окрім того, Міністерство внутрішніх справ, у підпорядкуванні якого перебуває ДСНС, планує придбати 55 гелікоптерів, частина з яких будуть використовуватись ДСНС для гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних подій, рятувальних робіт та евакуації постраждалих від небезпечних подій.

До слова, в системі МВС заплановано створення єдиної Системи авіаційної безпеки населення.