Два українських літаки допоможуть гасити лісові пожежі в Туреччині
В результаті масштабних пожеж загинули чотири людини
Україна направила до Туреччини два пожежні літаки. Вони допомагатимуть гасити масштабні лісові пожежі, які вирують на півдні країни. Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій в п’ятницю, 30 липня.
«Україна направляє два екіпажі пожежних літаків АН-32П із групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії», – йдеться в повідомленні.
Відправлення пожежного літака для боротьби із пожежами в Туреччині раніше анонсував президент Володимир Зеленський.
Пожежі в Туречинні: що відомо
Лісові пожежі на західному та південному побережжі Туреччини спалахнули на тлі сильної спеки та вирують вже кілька днів. Вогонь добрався до курортної Анталії, а нові пожежі виникли також біля популярних курортів Мармарис, Бодрум та Ічмелер.
Загальна площа пожеж становить 1500 гектарів, пошкоджено сотні будинків та споруд. Відомо, що в результаті пожежі вже загинули чотири людини, ще 183 – постраждали.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що для боротьби із лісовими пожежами на півдні країни кинули всі сили. Наразі 36 осередків пожеж взяли під контроль, ще 20 продовжують гасити.