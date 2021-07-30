Україна направила до Туреччини два пожежні літаки АН-32П

Україна направила до Туреччини два пожежні літаки. Вони допомагатимуть гасити масштабні лісові пожежі, які вирують на півдні країни. Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій в п’ятницю, 30 липня.

«Україна направляє два екіпажі пожежних літаків АН-32П із групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії», – йдеться в повідомленні.

Відправлення пожежного літака для боротьби із пожежами в Туреччині раніше анонсував президент Володимир Зеленський.

Пожежі в Туречинні: що відомо

Лісові пожежі на західному та південному побережжі Туреччини спалахнули на тлі сильної спеки та вирують вже кілька днів. Вогонь добрався до курортної Анталії, а нові пожежі виникли також біля популярних курортів Мармарис, Бодрум та Ічмелер.

Загальна площа пожеж становить 1500 гектарів, пошкоджено сотні будинків та споруд. Відомо, що в результаті пожежі вже загинули чотири людини, ще 183 – постраждали.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що для боротьби із лісовими пожежами на півдні країни кинули всі сили. Наразі 36 осередків пожеж взяли під контроль, ще 20 продовжують гасити.