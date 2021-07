Міністерство закордонних справ проробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині, де вже кілька днів вирують лісові пожежі.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що як тільки розпочалися пожежі, він доручив дипломатам слідкувати за потребами українцям та загрозі їм безпеки. Він уточнив, що інформації щодо постаждалих українців наразі немає.

«Ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе», – зазначив він.

Пожежі в Туречинні: що відомо

Лісові пожежі на західному та південному побережжі Туреччини спалахнули на тлі сильної спеки та вирують вже кілька днів. Вогонь добрався до курортної Анталії, а нові пожежі виникли також біля популярних курортів Мармарис, Бодрум та Ічмелер.

Загальна площа пожеж становить 1500 гектарів, пошкоджено сотні будинків та споруд. Відомо, що в результаті пожежі вже загинули чотири людини, ще 183 – постраждали.

Turkey battles wildfires broke out in 41 different areas recently, with 31 of them successfully brought under control so far



Efforts continue with 1,832 personnel, 3 planes, 29 helicopters, 458 water tenders joining https://t.co/f7D4yfVkYY pic.twitter.com/lYJQzTKtoA