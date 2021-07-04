Пожежа вразила щонайменше шість громад на північ від міст Лімассол та Ларнака

Європейський Союз відправив повітряну допомогу до Кіпру, щоб стримати масштабну лісову пожежу, що вирує на північ від міст Лімассол та Ларнака. Про це повідомляє Associated Press.

Пожежа вразила щонайменше шість громад у передгір’ї гірського масиву Троодос, область соснового лісу та густо рослих чагарників.

В результаті лісових пожеж вже загинули чотири людини. За даними Cyprus Mail, у неділю міністр внутрішніх справ Нікос Нуріс заявив, що четверо єгипетських робітників на фермі в районі Оду знайшли загиблими, їхня машина згоріла.

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Європейська комісія заявила, що пожежні літаки вилетіли з Греції для боротьби з пожежею, а Італія також планує розгорнути повітряну допомогу. Посадовці заявили, що очікувалася допомога і від Ізраїлю.

Близько 8:00 ранку у неділю, 4 липня, ЗМІ повідомляли, що активні точки загоряння все ще не взяті під контроль, але вони не розширили периметр пожежі, і там, де вони загрожують будинкам, були виведені додаткові сили.

Наразі 11 літаків зараз перебувають у небі для боротьби з полум'ям.

«Це найстрашніша лісова пожежа в історії Кіпру», – сказав директор департаменту лісового господарства Шараламбос Александру.

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Були зроблені спроби запобігти пожежі: перетинати гори і зупинити її, перш ніж дійти до Мачайрасу, соснового лісу та однієї з найвищих вершин Кіпру. Александру заявив, що периметр пожежі становив «принаймні 40 кілометрів».

Постраждали десятки об’єктів нерухомості. У районі були широкомасштабні відключення електрики. Дим був помітний в столиці Нікосії, яка знаходилась на відстані 75 км (45 миль).

Міністр охорони навколишнього середовища Кіпру Костас Кадіс заявив державному мовнику CyBC, що пожежа забрала «величезні масиви лісу» та приватну власність поблизу села Аракапас у гірському масиві Троодос, пише Reuters.

«Це дуже складний день для Кіпру. Всі механізми держави працюють, і пріоритетом є відсутність людських втрат», – написав у своєму Twitter президент Кіпру Нікос Анастасіядес та зазначив, що це найбільша пожежа в країні з 1974 року.

Причини пожежі, яка сталася приблизно опівдні, були незрозумілими. Однак відомо, що цього тижня Кіпр пережив спеку, температура якої перевищує 40 за Цельсієм. Водночас низка ЗМІ повідомляють, що поліція Кіпру затримала чоловіка, який може бути причетний до виникнення пожежі в районі села Аракапас. Нібито, його бачили на місці загоряння за кілька хвилин до початку пожежі.