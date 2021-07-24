Пожежу вдалось оперативно ліквідувати

У селі Слобідка-Рахнівська Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 23 липня через падіння високовольтної лінії спалахнуло поле пшениці. Про це повідомили в ДСНС у Хмельницькій області.

На місце події прибули рятувальники. Також до гасіння пожежі долучились і місцеві аграрії.

«Поки аграрії оборювали територію по фронту розповсюдження полум’я, вогнеборці «відбивали» у вогню кожен квадратний метр пшениці. Гасіння ускладнювалося сильними поривами вітру, а також відсутністю вододжерел», – йдеться у повідомленні.

відео ДСНС

Пожежу вдалось оперативно ліквідувати. Від вогню було врятовано 65 гектарів поля пшениці.

Як інформував ZAXID.NET, у селі Концово Ужгородського району ввечері четверга, 22 липня, сталася пожежа на пшеничному полі. Вогонь знищив стерню на площі 4,5 га та 0,05 га пшениці. Пожежу гасили дві години.