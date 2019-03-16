Двох дітей у Львові госпіталізовано у важкому стані через отруєння чадним газом

Чому українці так часто труяться чадним газом.

В ніч на суботу, 16 березня, у Львові чадним газом отруїлись двоє 13-річних дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

Небезпечна подія трапилась о 03:05 у квартирі на вул. Полуботка у Львові. Двох 13-річних дітей госпіталізували до міської дитячої клінічної лікарні у важкому стані.

Як стало відомо ZAXID.NET, діти перебувають в реанімації, їх стан стабільний.

Квартира, у якій діти отруїлись чадним газом, обладнана газовою плитою, яка ймовірно і стала причиною отруєння. Працівники аварійної служби ПАТ «Львівгаз» не змогли потрапити у квартиру, оскільки на момент їх приїзду там нікого не було.