Двом юнакам, які заради розваги вбили безпритульного у Дніпрі, дали по 12 років в’язниці

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 17:437831

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Індустріальний районний суд Дніпра засудив до 12 років позбавлення волі двох хлопців, які на початку 2017 року безпричинно жорстоко вбили безпритульного. Їхня малолітня подруга засуджена до примусових заходів виховного характеру у вигляді дворічного навчання в професійному училищі соціальної реабілітації. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

У лютому 2017 року близько півночі двоє приятелів, яким на той момент було 19 і 16 років, разом із 13-річною школяркою побачили двох незнайомих бездомних, які спали на трубах теплотраси біля житлового будинку. У стані алкогольного сп'яніння після пляшки коньяку, вони безпричинно напали на безпритульних і побили руками, ногами, камінням.

У результаті 44-річний чоловік помер на місці, а 33-річний з численними тілесними ушкодженнями дочекався ранку, коли його помітили громадяни і викликали швидку допомогу і поліцію.

Через півтора року злочинцям винесли вирок за ч.2 ст.115 і ч.2 ст.296 Кримінального кодексу - умисне вбивство і групове хуліганство. Хлопці свою провину визнали частково.

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