Двом юнакам, які заради розваги вбили безпритульного у Дніпрі, дали по 12 років в’язниці

Індустріальний районний суд Дніпра засудив до 12 років позбавлення волі двох хлопців, які на початку 2017 року безпричинно жорстоко вбили безпритульного. Їхня малолітня подруга засуджена до примусових заходів виховного характеру у вигляді дворічного навчання в професійному училищі соціальної реабілітації. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

У лютому 2017 року близько півночі двоє приятелів, яким на той момент було 19 і 16 років, разом із 13-річною школяркою побачили двох незнайомих бездомних, які спали на трубах теплотраси біля житлового будинку. У стані алкогольного сп'яніння після пляшки коньяку, вони безпричинно напали на безпритульних і побили руками, ногами, камінням.

У результаті 44-річний чоловік помер на місці, а 33-річний з численними тілесними ушкодженнями дочекався ранку, коли його помітили громадяни і викликали швидку допомогу і поліцію.

Через півтора року злочинцям винесли вирок за ч.2 ст.115 і ч.2 ст.296 Кримінального кодексу - умисне вбивство і групове хуліганство. Хлопці свою провину визнали частково.