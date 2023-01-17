Із чотирьох дівчаток, які провалилися під кригу на Київщині, вижили дві

В Київській області під кригу на річці Рось провалилися четверо дівчаток. Двох з них врятували, одна померла під час надання медичної допомоги, а одну знайшли мертвою рятувальники.

За інформацією рятувальників, інцидент стався о 15:55 у вівторок, 17 січня, в Білоцерківському районі Київської області.

У свою чергу голова поліції Київщини Андрій Нєбитов уточнив, що першим рятувати неповнолітніх кинувся поліцейський Артем Габор, який, будучи поза службою, прогулювався із родиною поряд і почув крики про допомогу. Дружина поліцейського одразу набрала 102 та екстренні служби. Нєбитов стверджує, що група реагування патрульної поліції прибула на місце за лічені хвилини.

«Старший сержант Володимир Савенок та його колега Василь Саганець допомогли витягти із води трьох дівчат. Медики оперативно надавали їм медичну допомогу. На жаль, одна із 14-річних дівчат загинула. Згодом рятувальники дістали тіло четвертої дівчинки», – йдеться в його дописі.

Нєбитов Висловив глибоке співчуття родинам загиблих та закликаю дорослих пильнувати за дозвіллям дітей. «Не дозволяйте дітям виходити на кригу», – закликав поліцейський.