Водій Opel Astra на смерть збив 26-річного львів'янина

У четвер, 13 жовтня, на Львівщині сталось дві смертельні ДТП, у яких загинули двоє пішоходів. Одна аварія сталася на Стрийщині, інша – у Давидові, біля Львова.

Як повідомила прес-служба поліції, одна аварія сталася близько 20:00 на дорозі Львів – Дрогобич, біля села Грімне. 33-річний водій Opel Astra, мешканець одного із сіл Львівського району, збив на смерть 26-річного львів'янина. Від отриманих травм львів'янин помер на місці ще до приїзду медиків.

Ще одна смертельна аварія сталася близько 20:15 у селі Давидів Львівського району. Водій автомобіля Volkswagen Transporter, 52-річний житель одного з сіл Львівського району, збив чоловіка віком близько 40 років. Пішохід від отриманих травм помер на місці, його особа ще встановлюється.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Обом водіям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати автомобілем. Правоохоронці встановлюють обставини подій.