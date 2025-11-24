Медики діагностували у робітників: чисельні переломи ребер, ніг, а також вивихи, розриви зв’язок, забої та травматичний шок

Двоє працівників КП «Броди» отримали підозри через падіння робітників, які обрізали дерева, з восьмиметрової висоти. У порушенні правил безпеки підозрюють механіка та майстра комунального підприємства. Про це у понеділок, 24 листопада, повідомили у поліції Львівської області.

Подія сталась 12 березня 2020 року у місті Броди Золочівського району. Робітники перебували у так званій «люльці» – внутрішній частині гідравлічного підйомника, змонтованого на шасі вантажного автомобіля ГАЗ-5204. Під час проведення аварійної обрізки дерева «люлька» відірвалась від конструкції й працівники впали з висоти близько восьми метрів, отримавши при цьому тілесні ушкодження. Медики діагностували у них: чисельні переломи ребер, ніг, а також вивихи, розриви зв’язок, забої та травматичний шок.

Як встановили правоохоронці, подія сталась через порушення посадовими особами комунального підприємства правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Майстер дорожньо-комунальної дільниці, який повинен був організувати правильну експлуатацію і своєчасний ремонт, а також слідкувати за справністю і безпечним станом вантажопідйомного обладнання, видав подорожній лист водієві автомобіля з несправним підйомником.

«При цьому він був відсутній на місці проведення та не очолював виконання обрізки дерев і не здійснював нагляд за заходами безпеки. Відповідно, робітники, які не пройшли відповідного навчання, працювали без використання засобів індивідуального захисту», – йдеться в повідомленні поліції.

Механік відділу автомобільно-технічної експлуатації, який згідно з своїми обов'язками повинен був організувати правильну експлуатацію і своєчасний ремонт, а також слідкувати за справністю і безпечним станом вантажопідйомного обладнання, не організував належну експлуатацію і своєчасний ремонт гідропідйомника, не слідкував за його справністю та безпечним станом.

Посадовцям комунального підприємства повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

У поліції Львівщини не вказують про яке підприємство йдеться, однак ТРК «Броди» з місця події повідомляло, що травмувалися працівники КП «Броди».