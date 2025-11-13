У Миклаєві чоловік викинувся з вікна

У четвер, 13 листопада, у місті Миколаїв на Львівщині з вікна третього поверху випав 33-річний мешканець та загинув.

За даними поліції Львівщини та обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, трагічний інцидент стався близько 13:00. З висоти третього поверху випав 33-річний місцевий мешканець. Чоловік загинув на місці до приїзду медиків «швидкої».

За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство.