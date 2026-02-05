Востаннє обмін полоненими між Україною та Росією відбувся у жовтні 2025 року

Під час чергового обміну полоненими у четвер, 5 лютого, з Росії в Україну повернули двох військовослужбовців з Тернопільщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

«Наші герої повернулись на рідну землю. Радий повідомити, що, за попередньою інформацією, серед звільнених з російського полону українців – двоє жителів Тернопільщини!», – йдеться у повідомленні.

За даними видання «20 хвилин», одному захиснику 57 років, його звати Андрій Б. Він є мешканцем Тернопільського району. Інший військовослужбовець – 32-річний Андрій П., мешканець Кременецького району.

Додамо, 5 лютого Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося повернути 157 українців. Серед звільнених є солдати, сержанти та офіцери. Також, за словами президента, з неволі вдалося визволити кількох цивільних українців. Більшість з них перебували у полоні з 2022 року.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що найстаршому звільненому з полону 63 роки, а наймолодшому – 23. Крім того, серед звільнених з полону 18 українських військових, яких в Росії засудили до увʼязнення. Востаннє обмін полоненими між Україною та Росією відбувався 2 жовтня 2025 року.