Байден підкреслив, що США не залишить Україну

Президент США Джозеф Байден вперше прокоментував трагедію на Каховській ГЕС, яку росіяни підірвали 6 червня. Він заявив, США не покинуть Україну та допоможуть, повідомив у вівторок, 6 червня, «Голос Америки».

До Джозефа Байдена під час розмови із пресою звернулась журналістка, яка попросила прокоментувати ситуацію з Каховською ГЕС, підірваною росіянами. Відповідь Джо Байден дав лаконічну та коротку.

«Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні», – відповів Джо Байден.

Раніше, на брифінгу у Вашингтоні, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що штати продовжують оцінювати ситуацію з Каховською ГЕС. В США розпочали розслідування щодо справжньої причини підриву, зазначивши, що немає однозначних доказів вини росіян у підриві.

Кірбі підкреслив, що США зможуть допомогти Україні подолати наслідки катастрофи. Реалізувати допомогу країна планує через міжнародні гуманітарні організації, проте які саме, не уточнюється. За словами Кірбі, про передачу нових пакетів допомоги для України почнуть повідомляти найближчими днями та тижнями.