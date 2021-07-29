Ефективність вакцини проти коронавірусу від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech знизилася з 96% до 84% через шість місяців після введення пацієнтам другої дози препарату. Водночас попри це вона залишається ефективною на 97% проти важкого перебігу хвороби і госпіталізацій. Відповідні дані містяться у дослідженні, проведеному на замовлення компаній-виробників.

Згідно з результатами цього дослідження, максимальної ефективності – 96,2% – вакцина досягає через два місяці після другого щеплення. Надалі зниження ефективності становило близько шести відсотків кожні два місяці.

Водночас ця вакцина перешкоджає важкому перебігу хвороби, включно з госпіталізаціями. За цим параметром її ефективність становить 97%.

У дослідженні взяли участь понад 44 тис. людей зі США і Європи. З них за час спостережень коронавірусом захворіла 81 людина, з тих, хто отримав плацебо, – 873. Спостереження за учасниками дослідження триватиме щонайменше два роки. При цьому автори дослідження наголосили, що ці дані ще не є оцінені медичними експертами, а тому використовувати їх у клінічній практиці не варто.

Як зазначає The Hill, у разі, якщо така тенденція зниження ефективності продовжить зберігатися, це означає, що через 18 місяців її ефективність знизиться до рівня менше 50%. Відтак компанія вже звернулася до профільних органів у США з проханням дати дозвіл на введення третьої дози вакцини. У Pfizer заявляють, що введення третьої дози вакцини через шість місяців після другої допомагає сформувати у п’ять разів більше антитіл серед людей 18-55 років, та в 11 разів більше серед людей 65-85 років, пише CNN з посиланням на заяву компанії.

Окрім того, Pfizer запевняє, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму «Дельта» може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти з другою дозою.

Водночас наразі органи охорони здоров’я США заявляють про те, що поки що двох доз вакцини цілком достатньо.