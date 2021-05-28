Екс-главі Служби зовнішньої розвідки України Віктору Гвоздю було 62 роки

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь загинув в Єгипті під час дайвінгу. Про це в п’ятницю, 28 травня, повідомив сайт LIGA.net із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Гвоздю стало погано під час дайвінгу неподалік міста Дахаб. Рятувальники підняли його тіло на поверхню води вже без ознак життя. Йому надали першу допомогу на березі до приїзду медиків, однак його не вдалося врятувати.

«Незважаючи на проведені під час госпіталізації інтенсивні реанімаційні заходи врятувати Гвоздя не вдалося – медики констатували його смерть», – йдеться в повідомленні.

Йому було 62 роки.

Що відомо про Віктора Гвоздя

Віктор Гвоздь очолив Службу зовнішньої розвдіки України одразу після подій на Майдані у 2014 року. Однак, вже у 2016 році його звільнив екс-президент Петро Порошенко.

З 2008 по 2010 роки очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України. До призначення на посаду він був начальником Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.