Війська США перехопили тисячі штурмових гвинтівок, боєприпасів, протитанкових ракет з Ірану, яка призначалась для повстанців-хуситів у Ємені. Їх можна було б відправити Збройним силам України для боротьби із російськими військами, переконаний колишній командувач військ США у Європі генерал Бен Годжес.

«Чудово! Відправляйте все в Україну. Вони знають, що робити з цією зброєю!», – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Great! Send it all to Ukraine. They’ll know what to do with these weapons! US forces intercept thousands of assault rifles, ammo, anti-tank missiles from Iran https://t.co/n03rDpBbVX #FoxNews