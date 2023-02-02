Контрабандна зброя була призначена для підтримки повстанців-хуситів у Ємені

Війська США перехопили тисячі штурмових гвинтівок, боєприпасів, протитанкових ракет з Ірану, яка призначалась для повстанців-хуситів у Ємені. Їх можна було б відправити Збройним силам України для боротьби із російськими військами, переконаний колишній командувач військ США у Європі генерал Бен Годжес.

«Чудово! Відправляйте все в Україну. Вони знають, що робити з цією зброєю!», – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Great! Send it all to Ukraine. They’ll know what to do with these weapons! US forces intercept thousands of assault rifles, ammo, anti-tank missiles from Iran https://t.co/n03rDpBbVX #FoxNews — Ben Hodges (@general_ben) February 1, 2023

Як зазначає FOX News, Центральне командування США (ЦЕНТКОМ) повідомило, що його офіцери у співпраці з міжнародними військово-морськими партнерами успішно перехопили судно, яке перевозило понад 3000 гвинтівок з Ірану до Ємену. Разом з гвинтівками вилучили майже 600 тис. набоїв і 23 протитанкові керовані ракети.

Операцію провели 15 січня в Оманській затоці. Судно, підозрюване в контрабанді, французький військовий корабель зупинив біля берегів Ємену. Було проведено обшук.

Зусилля щодо блокування контрабандних операцій Ірану в регіоні скоординували Військово-морські сили США, Франції та Великої Британії.