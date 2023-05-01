Ліз Трасс виставили рахунок на 12 тис. за використання резиденції Chevening

Уряд Великої Британії виставив екс-прем’єрці королівства Ліз Трасс рахунки на 12 тис. фунтів за використання заміської резиденції Чівнінг-хаус та різноманітні речі, які зникли звідти, коли вона ще очолювала міністерство закордонних справ. Як повідомляє The Guardian, Трасс же намагається деякі рахунки оскаржити.

Як йдеться у матеріалі, британський Кабмін виставив рахунки Трасс за випадки, які у ньому вважають політичними, а не офіційними. «За словами джерела, Трасс проводила в Чівнінг зі своїм найближчим оточенням зустрічі, які часто перетворювалися на вечірки».

Видання зазначає, що йдеться про відшкодування вартості втрачених лазневих халатів, харчові продукти та напої.

Відомо, що Трасс отримала рахунок від Кабінету міністрів три-чотири тижні тому, і оскаржує його частину на тій підставі, що, за її словами, частина охоплює використання приміщень Чівнінг-хаус і харчування під час її роботи з чиновниками. Водночас представник Трасс заявив, що вона «завжди оплачувала витрати своїх особистих гостей у Чівнінг». А оплата нею витрат на чиновників, за його словами, «була б недоречною, оскільки це було б порушенням кодексу державної служби для державних службовців».

Нагадаємо, Ліз Трасс офіційно подала у відставку з посади прем’єр-міністерки Великої Британії 25 жовтня. Вона перебувала на посаді лише 45 днів.