Йдеться про заклад на березі озера в міському парку

Правоохоронці оголосили підозру колишній чиновниці Чернівецької міської ради за незаконну реєстрацію кафе в парку «Жовтневий» біля озера. Ймовірно, йдеться про відомий ресторанний комплекс Barbarabar у центрі парку біля водойми. Підозрюваній загрожує штраф або виправні роботи.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 65-річна чернівчанка працювала державним реєстратором у міській раді. Вона скористалася службовим становищем і зареєструвала право приватної власності на об’єкт незавершеного будівництва у рекреаційній зоні – в міському парку «Жовтневий». Про це повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі у вівторок, 3 березня.

Йдеться про кафе з човновою станцією, яке планувала реалізувати компанія-переможець міського інвестиційного проєкту з благоустрою та розвитку інфраструктури парку. «Для реєстрації компанія подала документи, які не підтверджували права власності та не відповідали вимогам закону про державну реєстрацію нерухомості», – повідомили в поліції Буковини. Попри це держреєстраторка внесла зміни в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та оформила право приватної власності на незавершене будівництво.

Наразі правоохоронці повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України (несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї). Згідно з законом, ексчиновниці загрожує штраф до 68 тис. грн або виправні роботи до двох років.