Частину закупівель провели за завищеними цінами

Акціонерне товариство «Чернівціобленерго» 20 лютого уклало угоду з ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель”» щодо постачання різних кабелів і проводів на суму 156,82 млн грн. Частина цін на закупівлі проводів йде по завищеній вартості, повідомили в «Наших грошах».

АТ «Чернівціобленерго» 2 лютого оголосив тендер у системі Prozorro щодо закупівлі електророзподільчих кабелів з очікуваною вартістю 131 млн грн. Однак під час узгодження вартість тендеру зросла на понад 25 млн грн і становила 157 млн грн. На торги свою заявку подав лише один постачальник – ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель”».

Кабелі, проводи та канати доставлятимуть від виробників – ПАТ «Одеський кабельний завод “Одескабель”», ПАТ «Завод Південкабель», ТОВ «ВП “Акватон”» і ПрАТ «Стальканат». Термін післяоплати – 90 днів. За даними видання «Наші гроші», дві третини договору (109,33 млн грн) іде на алюмінієві проводи ASXsn виробництва «Одескабелю» або «Південкабелю» по завищених цінах. Великий постачальник «Укрпровід» у прайс-листі за лютий 2026 року пропонує їх на 15% дешевше – за 219 грн/м. Однак «Чернівціобленерго» замовило такий самий провід ASXsn 4х50 на 1 кВ по 251 грн/м.

Водночас п’ята частина договору (33,59 млн грн) припадає на кабелі АПвЕгаПу-15. Частину поставить «Одескабель», а частину – «Південкабель». Їх немає в прайсі «Укрпроводу», але в інших інтернет-магазинах вони вдвічі дорожчі. Наприклад, у тендерній угоді кабель АПвЕгаПу-15 3х240(г)/25 враховано по 1 813 грн/м, а сайт «Ампер і Я» продає його по 3 719 грн/м. Якби товар замовили по роздрібних ринкових цінах, то сума договору мала бути більшою приблизно на 18 млн грн.

Додамо, що акціонером «Чернівціобленерго» є київське ТОВ «ВС Груп Менеджмент», яким володіють компанії «Вашингтон Холдінгз Б.В.» і «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» із Нідерландів. Кінцевими бенефіціарами значаться Марина Ярославська та Олег Сізерман з Німеччини і Дамбінс Віліс, Вігантс Валтс та Альтбергс Артурс із Латвії.

Згідно з Державним реєстром санкцій, нідерландські компанії та перераховані особи нині під санкціями РНБО. Вони мають зв’язок з представниками так званого «лужниківського» угрупування, які були власниками компанії VSE раніше. Це віцеспікер Госдуми Росії Олександр Бабаков, авторитетний бізнесмен Михайло Воєводін (відомий як Міша «Лужнецький») та експрезидент московського ЦСКА Євгєній Гінер.

Раніше ДБР розпочало кримінальне провадження, за яким росіян звинувачують у створенні злочинної організації, посяганні на територіальну цілісність України і привласненні майна. У червні 2023 року Мін’юст подав позов до Вищого антикорсуду про застосування санкції у виді стягнення активів російської групи «VS Energy». Серед них – акції восьми обленерго, зокрема «Чернівціобленерго», а також «Рівнеобленерго», «Житомиробленерго» та «Кіровоградобленерго».

ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель”» належить родинам ексдепутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова, як і завод «Одескабель». Вони раніше входили до рейтингу найбагатших одеситів від Forbes.