Реставрація замку у Луцьку завершилася судом для колишнього посадовця

Ексдиректора Державного історико-культурного заповідника у Луцьку підозрюють у зловживанні службовим становищем під час реставрації замку. Посадовець підписав акти виконаних робіт і перерахував підряднику гроші за роботи, яких той фактично не виконав. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.

За даними слідства, за результатами закупівлі адміністрація заповідника уклала з приватним підприємством договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для реставрації пам’ятки національного значення – верхнього Луцького замку.

Надалі керівник заповідника підписав і затвердив акт виконаних робіт, яких насправді не провели. Слідчі встановили, що матеріали були скопійовані з проєктно-кошторисної документації, розробленої у попередні роки. Попри це, підряднику перерахували 195 тис. грн бюджетних грошей.

У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного. Водночас, згідно з ухвалою суду від 3 грудня, договір на виконання робіт уклали у листопаді 2021 року. У цей період директором Державного історико-культурного заповідника у Луцьку був Павло Рудецький.

Павло Рудецький обіймав посаду директора Державного історико-культурного заповідника із 2012 року

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Додамо, що Павло Рудецький народився 16 лютого 1969 року в селі Гірка Полонка Луцького району Волинської області. Освіту здобув у Торчинській середній школі, у 1993 році закінчив історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. Працював науковим співробітником і завідувачем відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею, згодом – у сфері охорони культурної спадщини Волинської ОДА. Посаду директора Державного історико-культурного заповідника у Луцьку обіймав із 2012 року.