Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником 20 січня

Колишнього віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова у вівторок, 20 січня, призначили радником президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться в указі глави держави.

У документі зазначається, що Кубракова призначено радником президента з питань інфраструктури та взаємодії з громадами. Він працюватиме поза штатом, тобто на громадських засадах.

Нагадаємо, з 2021 по 2024 рік Кубраков очолював Міністерство інфраструктури, а згодом обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Саме під його керівництвом реалізовувалися проєкти програми «Велике будівництво».

З посади його звільнили 9 травня 2024 року. У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначалося, що регіональна політика, яку реалізовувало міністерство, перебувала у критичному стані. У зв’язку з цим ухвалили рішення створити окреме міністерство, яке займатиметься регіональною політикою, що й зумовило звільнення Кубракова.

У січні 2025 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров призначив його своїм радником на громадських засадах.