Підприємство на момент скоєння злочину перебувало у процесі приватизації

Колишньому виконувачу обов'язків генерального директора державного підприємства оборонної галузі та трьом його підлеглим оголосили підозри за організацію схеми з демонтажу обладнання підприємства. За даними слідчих, вони здавали його на металобрухт, завдавши державі багатомільйонних збитків. Про це у четвер, 23 липня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, підприємство на момент скоєння злочину перебувало у процесі приватизації. Замість збереження державних активів його керівник разом із працівниками організував демонтаж обладнання, яке розрізали, вивозили та здавали до пунктів приймання металобрухту.

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Правоохоронці задокументували телефонні розмови, під час яких учасники схеми координували приїзд покупців, підготовку металу та його транспортування. У прокуратурі зазначають, що це не єдиний епізод, який інкримінують колишньому посадовцю.

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Раніше йому та головному інженеру вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за передачу складських приміщень державного підприємства у користування без укладення офіційних договорів оренди.

Слідство також встановило, що під час повномасштабної війни екскерівник фактично користувався парком дорогих автомобілів, серед яких BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class, Lamborghini Murciélago та Audi RS7. За даними правоохоронців, транспортні засоби оформлювали на родичів та інших людей, хоча фактичним власником і користувачем був підозрюваний. У зв'язку з цим йому також оголосили нову підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларацій за 2024 та 2025 роки.

Одним із ключових епізодів слідство називає придбання у 2024 році автомобіля Audi RS7. За даними прокуратури, машину купили за 4 млн грн, однак того ж дня оформили на матір підозрюваного, вказавши в документах ціну лише 100 тис. грн. Через пів року автомобіль переоформили на іншу особу вже за 4,2 млн грн, проте в декларації посадовця він так і не був зазначений.

За інформацією Офісу генерального прокурора, сума недостовірних відомостей у декларації за 2024 рік становить 11,5 млн грн, а за 2025 рік – майже 13 млн грн.

Нагадаємо, 14 липня СБУ повідомила про викриття схеми розкрадання грошей ПАТ «Центренерго», які держава виділила на ремонт і забезпечення роботи Трипільської та Зміївської ТЕС. За даними слідства, посадовці підприємства разом із представниками приватних компаній постачали вживані труби під виглядом нових, завдавши державі збитків на понад 10 млн грн.