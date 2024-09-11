Державний секретар Сполучених Штатів Америки у середу, 11 вересня, відвідав Україну. Під час робочого візиту дипломат оголосив про виділення нової допомоги для України на суму 700 млн доларів [майже 29 млрд грн], передає «Європейська правда».

Зазначається, що 325 млн доларів спрямують на відновлення української енергетики та електромереж. Йдеться, зокрема, про ремонт українських потужностей, забезпечення резервного живлення та посилення безпеки енергетичної інфраструктури. Крім того, Ентоні Блінкен повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання «Групи семи плюс», яке також присвятять обговоренню допомоги українській енергетиці.

Ще 290 млн доларів, за словами держсекретаря США, виділили для допомоги українцям, які були змушені покинути свої домівки. Зокрема гроші скерують на забезпечення базових потреб цих людей – закупівлю питної води, ліків та їжі та забезпечення житлом, а також втілення освітніх програм. Ще 102 млн доларів спрямують на гуманітарне розмінування.

Також за словами Ентоні Блінкена, США найближчим часом передадуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 11 вересня, міністр закордонних справ Великої Британії оголосив про новий пакет допомоги для України на 600 млн фунтів стерлінгів [понад 32 млрд грн].