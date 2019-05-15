Facebook обмежив показ прямих трансляцій після теракту в Новій Зеландії

Мета – мінімізація ризику зловживань в режимі Live

Соціальна мережа Facebook ввела обмеження на показ прямих трансляцій. Таке рішення було прийнято після терактів у Новій Зеландії в березні цього року. З 14 травня користувачам, які порушать правила, обмежений або заборонений показ онлайн-трансляцій, йдеться в повідомленні в блозі Facebook.

«Переважна більшість користувачів використовують Facebook Live в позитивних цілях, наприклад, розділити радість з друзями або висловити стурбованість проблемою, яка їх хвилює. Тим не менш, онлайн-трансляцією можна зловживати, і ми хочемо зробити кроки, щоб обмежити зловживання», – йдеться у повідомленні.

З 14 травня користувачам, які порушають правила, обмежений або заборонений показ онлайн-трансляцій.

Введена Facebook політика «одного удару» передбачає тимчасове відключення функції Facebook Live для людей, які порушували правила користування мережею, і блокування функції тим користувачам, які поділилися заявою терористичної групи чи іншим забороненим контентом.

«Наша мета – мінімізація ризику зловживань в режимі Live, що дозволить людям користуватися живими стримами щодня», – відзначили в соцмережі.

Як інформував ZAXID.NET, 15 березня в новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди під час п'ятничної молитви напали на дві мечеті. У теракті загинули 50 осіб. Головний підозрюваний - 28-річний австралієць і житель Нової Зеландії Брентон Таррант, протягом 17 хвилин транслював у своєму акаунті все, що відбувається.

Таррант залишив на місці злочину 74-сторінковий антиіммігрантський маніфест в якому пояснив, ким він був, і свої мотиви нападу. Він заявив, що він «28-річний білий австралієць і расист». У маніфесті він також згадав Україну.