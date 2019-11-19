Facebook тестує схожу на Instagram додаткову стрічку новин

Соціальна мережа Facebook завершує тестування в додатку нової стрічки новин «Популярні фото», яка за своєї суттю схожа на стрічку в Instagram. Про це 19 листопада повідомляє портал TechCrunch.

У повідомленні зазначається, що додаток буде добирати фотографії, опубліковані друзям користувача за рейтингом і рекомендувати йому їх. Хоча наголошується, що у нову стрічку можуть потрапити не лише фотографії від друзів, а й фото, опубліковані іншими користувачами соцмережі, які обере алгоритм Facebook.

У компанії повідомили, що наразі тестування нової функції знаходиться на стадії завершення після чого соцмережа планує додати кілька змін в стрічку, а потім впровадити експеримент.