Facebook тестує схожу на Instagram додаткову стрічку новин
Додаток буде добирати фотографії, опубліковані друзям користувача за рейтингом і рекомендувати йому їх
Суспільство — Юрій Братюк, 19 листопада1070
Соціальна мережа Facebook завершує тестування в додатку нової стрічки новин «Популярні фото», яка за своєї суттю схожа на стрічку в Instagram. Про це 19 листопада повідомляє портал TechCrunch.
У повідомленні зазначається, що додаток буде добирати фотографії, опубліковані друзям користувача за рейтингом і рекомендувати йому їх. Хоча наголошується, що у нову стрічку можуть потрапити не лише фотографії від друзів, а й фото, опубліковані іншими користувачами соцмережі, які обере алгоритм Facebook.
У компанії повідомили, що наразі тестування нової функції знаходиться на стадії завершення після чого соцмережа планує додати кілька змін в стрічку, а потім впровадити експеримент.
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