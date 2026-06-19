Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці

Колишній керівник міжрайонної МСЕК на Буковині разом зі спільниками допоміг отримати фальшиву групу інвалідності 100 чоловікам. З них 59 військовозобов’язаних виїхали за кордон з підробленими документами. Поліцейські спільно з працівниками СБУ викрили злочинну групу у медичній галузі. Лікарям загрожує до 12 років ув’язнення.

До злочинної схеми екскерівник міжрайонної МСЕК залучив двох лікарів, трьох посередників та чоловіка, який виготовляв підроблені медичні документи. Група діяла впродовж 2022–2024 років, повідомили в прокуратурі Чернівецької області. Медики виготовляли фальшиві довідки на території Вижницького та Дністровського районів. Вартість повного пакета послуг становила до 15 тис. доларів.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У суму входила медична справа з неправдивими даними про стан здоров’я, лікування та проходження обстежень. Також до справи долучали підроблені виписки зі стаціонарів, направлення на МСЕК, результати обстежень, аналізи. За допомогою цих підроблених документів чоловіки могли подавати на встановлення інвалідності, а вже з діагнозом та дійсною групою інвалідності – виїхати з України за кордон.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час розслідування правоохоронці встановили, що лікарі незаконно оформили інвалідність майже 100 чоловікам призовного віку, з них 59 за цими документами виїхали за межі країни.

Екскерівнику МСЕК, трьом посередникам, двом медикам та чоловіку, який забезпечував виготовлення підробленої медичної документації, оголосили про підозру. Їм інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ, організацію незаконного переправлення через держкордон, службове підроблення. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Їх справу уже передали до суду.