Зразу ж хочу зробити важливе уточнення: в Україні й проти українців воює не Путін, як президент Росії, а Росія, росіяни та російська влада (колективний Путін та система Кремля, яка народилась ще в СРСР). Перестаньте сприймати всі новини про війну з Росії, ніби там всім заправляє Доктор Зло з фільмів про Остіна Паверса.

Зверніть увагу вже хоча б на нового (першого) командувача всіма російськими окупаційними військами Сєргєя Суровікіна. Це людина, яка вбивала, крала, отримувала посади та звання без досягнень. Він перебував на керівних військових посадах ще тоді, коли Путін був нічим не примітною «міллю».

Тож сам Путін – тільки частина системи, вона вся гнила та готова вбивати, спалювати міста і нищити країни заради власного збагачення, его та збочених ідей.

Не вірю в те, що підрив так званого Кримського мосту – це операція українських силовиків. І що більше інформації обробляю, то більше впевнююся, що це спецоперація росіян. Впевнений також, що вибухнула вантажівка, а інші версії – ніщо інше, як конспірологія та бажання отримати запрошення ЗМІ на чергове інтерв’ю.

Першим сигналом (для мене), що це не українські сили зробили, була інформація від видання «Українська правда» (УП). Йдеться про новину, що за операцією стоїть Служба безпеки України. По-перше, не вірю, що СБУ може організувати таку операцію. З усією повагою до тих працівників, які реально працюють і захищають, але загалом спецслужба не здатна зловити зрадників у себе під носом, а тут спецоперація на ворожій території. Це навіть не сепаратистів у Донецьку підривати. По-друге, такими операціями в нас зараз займається Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій.

Підрив мосту, попри підняття нам настрою, радикально не змінив і не змінить ситуації на фронті. Росіяни перекидають війська, техніку, БК залізницею. Тому падіння полотна на автомобільній частині сильно на логістику не вплине. Пожежа, яка була, не розтопила колії (привіт експертам).

На моє суб’єктивне судження, не було великої паніки чи страху в російських пропагандистських пабліках та серед російських топ-пропагандистів. Навпаки, вони все докладно висвітлювати, описували, публікували фото і відео, розбирали версії. Припускаю, що зразу після вибуху російським ЗМІ було надіслано «темники», як саме висвітлювати ситуацію. Такої оперативної реакції не було в інших випадках, де справді ми проводили операцію.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк та УП їм допомогли в цьому. Пригадуєте, спершу Подоляк опублікував такий твіт:

«Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане».

Але вже згодом написав уточнювальний, «серйозний» пост:

«А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ».

Те, що про СБУ як підривника мосту написала New York Times, абсолютно нічого не означає, бо американське видання не покликалося на якусь ексклюзивну інформацію, а повторило новини УП та росіян.

Усі натяки від Зеленського та інших офіційних осіб чи офіційних сторінок – це лише інформаційний шум. Ми скористались ситуацією. Якась частина росіян та їхніх військовиків ще більше буде нас боятись, і це добре. Позиція не підтверджувати і не спростовувати – єдина правильна.

Версія про ракету, яку озвучив популярний військовий експерт Олег Жданов, теж малоймовірна. Адже в нас немає ракет з такою дальністю. І її б зафіксувала ППО росіян.

Інфопростором ходить ще версія про водолазів, які заклали вибухівку під міст. Але для цього їм треба було б кілька тижнів працювати непомітно для охорони. Що навіть з росіянами малоймовірно.

Найвеселіша версія: українці використали підводний човен, щоб підірвати міст. Вона можлива лише тоді, якщо привид підводного човна «Запоріжжя» почав служити в Силах оборони.

Кримський міст – це ціль, яку Київ узгодив би зі союзниками. Тому зливи в американській та британській пресі були б значно детальнішими за те, що написали в NYT.

Для проведення такої надскладної операції треба було мати документи про конструкцію мосту. Для такого вибуху треба чітко розуміти, де має спрацювати вибухівка. А не так, щоб впало полотно, але при цьому не постраждали опори, не постраждали сусідні смуги. Та й наявність потяга з пальним – це якесь неймовірне везіння. І для нас значно доречнішим було б підривати міст на арці, щоб важче було відновити.

Ця операція дуже нагадує вибухи, організовані ФСБ наприкінці 90-х, які дали підстави для початку другої війни в Чечні. В обох випадках використовували селітру.

Тепер спробуємо поміркувати: для чого це Кремлю чи окремим так званим «вежам Кремля»? На мою думку, головна причина – це загасити незадоволення мобілізацією, стимулювати росіян підтримувати війну, показати «велику, яскраву атаку на Росію».

Росіяни – це стадо. Стаду створили небезпеку на території, яку воно вважає своєю, хоча насправді підрив відбувся в українських територіальних водах. Тепер стадо готове до всіх рішень вожака, який запевнить, що захищає їх.

Ще одна причина – це підняття ставок. Так звана партія війни стимулює всіх, хто не хоче йти до останнього. Вимагає тактичного ядерного удару та повної мобілізації країни.

Третя можлива причина – боротьба за вплив між ФСБ та ГУР (теперішня назва ГУ ГШ ЗС РФ). Саме ФСБ мало курувати війну в Україні, але через провал у перші тижні повномасштабного вторгнення його усунули з перших ролей. А всі напрямки курували в Міністерстві оборони (ГУР). Війна – це великі гроші, а зараз з мобілізацією є можливість заробити ще більше. Тепер охороною мосту повністю займається ФСБ (згідно з указом Путіна). Це може бути першим кроком до того, щоб змінити ситуацію в командуванні.