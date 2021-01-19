QAnon планували зірвати інавгурацію Байдена

Послідовники руху радикального конспірологічного QAnon планували проникнути на інавгурацію Джо Байдена під виглядом нацгвардійців, аби зірвати церемонію. За повідомленням The Washington Post, такі дані отримало ФБР.

«У понеділок ФБР у приватному порядку попередило правоохоронні органи, що ультраправі екстремісти обговорювали, як видати себе за службовців Національної гвардії в Вашингтоні», – зазначає видання із посиланням на доповідь розвідки, яку отримало у своє розпорядження.

Крім того, повідомляється, що екстремісти вивчали на картах уразливі місця у Вашингтоні.

За оцінками розвідки, це може свідчити про намагання зірвати інавгурацію обраного президента США Джо Байдена, заплановану на 20 січня.

Службовці Нацгвардії США, які забезпечують охорону комплексу Капітолія перед інавгурацією Байдена, пройдуть додаткову перевірку з питань внутрішньої безпеки.

Що таке QAnon і до чого тут Дональд Трамп

QAnon – це новітній конспірологічний рух в США, який з'явився в кінці 2017 року і з тих пір встиг привернути до своїх лав сотні тисяч як звичайних американців, так і знаменитостей.

Менше ніж за два роки анонімний користувач на форумі 4chan написав тисячі постів з натяками на якийсь масштабний «план президента Дональда Трампа», закликаючи своїх послідовників розшифровувати його послання.

Теорія Qanon увібрала в себе усе «найкраще» з інших конспірологічних теорій: тіньові уряди, змова масонів, сатанізм, експлуатація дітей тощо. Загалом зміст публікацій аноніма зводився до наступного:

автор входить в коло найближчих радників президента Трампа, яким доручено виконати якийсь грандіозний план і донести його зміст до американської громадськості в обхід «мейнстрімних ЗМІ»;

ніякого хаосу в Білому домі немає: навпаки, все, що відбувається – всі несподівані відставки, ураження Республіканської партії на виборах в Алабамі і так далі – це частина плану Трампа з очищення рядів і виявлення зрадників;

об'єктом розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера був не Трамп, а Хілларі Клінтон і її оточення. Розслідування – це тільки прикриття, насправді президент допомагає спецпрокурори Мюллеру розкрити змову Клінтонів (а також Барака Обами, Джорджа Сороса, Ротшильдів, саудівської королівської сім'ї та інших);

керівництво Демократичної партії і багато американських знаменитостей поклоняються Сатані і залучені в гігантську міжнародну схему торгівлі і сексуальної експлуатації маленьких дітей;

спецслужби США теж скомпрометовані змовниками, тому чистками, якими керує безпосередньо Дональд Трамп , будуть займатися збройні сили США і Національна гвардія. Ось-ось, в будь-який момент, почнуться арешти, які будуть супроводжуватися масовими заворушеннями.

За кілька місяців рух знайшов сотні тисяч прихильників, які записували сотні годин відео на YouTube і писали мільйони твітів. У руху з'явилися шанувальники і серед знаменитостей – наприклад, зірка телесеріалів Розанна Барр або творець гри Minecraft Маркус Перссон на прізвисько Notch.

QAnon швидко виплеснувся з інтернету в реальне життя: 15 червня 2018 року 30-річний Метью Філліп Райт, озброєний автоматичною гвинтівкою, за кермом броньованого автомобіля, заблокував рух по шосе, що веде до греблі Гувера в штаті Невада.

Райт вимагав «оприлюднити доповідь генерального інспектора», маючи на увазі доповідь генерального інспектора Міністерства юстиції США Майкла Хоровіца за підсумками розслідування дій ФБР у справі Хілларі Клінтон.

Після цього містами США прокотилася хвиля протестів за участю прихильників QAnon. Згодом їх рух перекочував і до Європи, а вже цьогоріч до нього влилися Covid-дисиденти: символіку QAnon часто можна помітити на акціях протесту проти карантинних обмежень.

6 грудня 2021 року учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес мав оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Тоді Конгрес США змушений був перервати своє засідання, а конгресменів і державних чиновників терміново евакуювали з будівлі.

Серед протестувальників найактивнішими були саме учасники