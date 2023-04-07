Депутати Івано-Франківської міськради закликали голову Верховної Ради та голів депутатських фракцій не допустити ухвалення закону «Про інститут реєстрованих партнерств». Відповідне звернення ухвалили на засіданні сесії міської ради у п'ятницю, 7 квітня. Франківські депутати, зокрема, зазначили, що розцінюють законопроект як «виклик основам традиційних сімейних цінностей» та «загрозу здійсненню адекватної демографічної політики».

Як повідомило франківське видання «Курс», звернення під час сесії Івано-франківської міської ради виголосив депутат Ярослав Дубас. У тексті, зокрема, йдеться про заклик відхилити законопроект № 9103 «Про інститут реєстрованих партнерств», оскільки івано-франківські депутати вважають його таким, що «несе в собі не тільки загрозу для морального і психічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї як конституційно закладеного союзу чоловіка та жінки, а й загрозу для національної безпеки України та захисту її національних інтересів».

«Спроби зруйнувати інститут сім’ї, активна пропаганда нетрадиційних поглядів, зміна орієнтирів щодо норм суспільної моралі – все це стає загрозою для українських родин. Окрім того, ми бачимо щоразу чіткіше протиставлення традиційних сімейних і європейських цінностей, що є нічим іншим, як цинічною підміною понять і спланованою атакою на європейський вибір нашого народу», – йдеться у зверненні франківських депутатів.

Разом із тим як приклад ставлення до традиційних сімейних цінностей депутати Івано-Франківської міськради наводять Польщу та зазначають, що «твердо переконані, що легалізація одностатевих реєстрованих партнерств не тільки жодним чином не сприятиме подоланню демографічної кризи, зокрема через природну неспроможність одностатевих пар до народження дітей, а й взагалі загрожуватиме здійсненню адекватної демографічної політики в час війни української нації проти московського окупанта».

Зазначимо, раніше депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли таке ж звернення до Верховної Ради. Цей законопроект також обговорювали на засіданні спеціальної комісії у Львівській облраді, для протидії прийняттю закону там створили депутатську групу «За християнські цінності».