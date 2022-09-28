Франція оголосила про гуманітарний вантаж для України після того, як Київ утретє за час повномасштабної війни відвідала міністерка закордонних справ Катрін Колонна

Міністерство закордонних справ Франції повідомило про відправку в Україну корабля, на борту якого буде понад 1000 тонн гуманітарної допомоги, а також повідомило, що входитиме до цього вантажу. Про це з посиланням на прес-службу французького МЗС пише в середу, 28 вересня, «Європейська правда».

Згідно з повідомленням, судно має вирушити з порту Марселя 28 вересня і прямуватиме до порту Констанци у Румунії. На подію приїдуть міністерка закордонних справ Катрін Колонна та представники регіонів і залучених організацій.

МЗС Франції зазначило, що це «безпрецедентний» морський гуманітарний вантаж, що має закрити частину потреб у низці сфер.

«Ця операція, що здійснюється через Механізм цивільного захисту ЄС, вчергове засвідчує солідарність з Україною Франції, її територіальних громад, громадянського суспільства та бізнесу», – йдеться в заяві.

Так, для потреб цивільного захисту передають 15 пожежно-рятувальних машин, з яких п’ять – вживаних і 10 нових; вісім «моторизованих плавзасобів» та 19 тонн засобів для рятувальних операцій і засобів індивідуального захисту.

Для медичних потреб передають 25 тонн найнеобхідніших медичних засобів і препаратів, у тому числі для реанімації, а також медичний автомобіль з радіологічним обладнанням, що дозволяє проводити дослідження на місці.

Для підтримки людей, що не мають нормального доступу до їжі, передають 60 тис. пайків (по два обіди в кожному), 48 тонн готових харчових продуктів, 13 тонн молока.

Також передають генератори, будматеріали, 200 метрів імпровізованих мостів, які допоможуть швидко відновлювати інфраструктуру.

З Констанци вантаж перевезуть до гуманітарного хабу у Сучаві, його поїдуть супроводжувати французькі рятувальники. Далі, у контакті з посольствами Франції в Україні та Румунії, складові вантажу передадуть ДСНС, Міністерству охорони здоров’я, на Чернігівщину, Харківщину, Одещину та у Стрий Львівської області.

«Як і пообіцяла Франція під час конференції у Лугано, зусилля з відбудови будуть зосереджені зокрема на Чернігівщині – через механізм патронату, який запропонував президент Володимир Зеленський», – зазначає МЗС Франції.

До збору вантажу долучилися низка французьких регіонів (Гран-Ест, столичний Іль-де-Франс, Прованс-Лазурний берег, департамент Буш-дю-Рон), МВС, МОЗ, Фундація CMA CGM, пожежники Марселя (Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille) та низка організацій (Tulipe, les Architectes de l’urgence, le Cerema, Cofigeo, la Fondation Aéroports de Paris, le Groupe Lactalis et Matière).

Напередодні до Києва приїздила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Це її третій візит до України за останній час.