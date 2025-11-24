За словами Мерца, повернення Росії до G8 хочуть лише США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не повернеться до формату G8 попри таку пропозицію в мирному плані США для України. Про це він сказав на пресконференції після саміту G20 у Йоганнесбурзі 23 листопада, передає Deutsche Welle.

«На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи», – сказав Мерц.

Він зазначив, що повернення до формату G8 може бути узгоджено лише на основі консенсусу. Раніше аналогічну думку висловив президент Франції Еммануель Макрон, коли заявив, що передумов для повторного прийняття Росії немає.

Нагадаємо, після анексії Криму 18 березня 2014 року Росія була піддана нищівній критиці з боку країн Великої сімки й формально виключена зі списку G8.

Новий мирний план для України – що відомо

19 листопада телеканал NBC News з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Дональда Трампа повідомив, що президент США схвалив план з 28 пунктів для досягнення миру між Росією та Україною. Вказувалось, що документ протягом останніх кількох тижнів розробляли високопосадовці адміністрації президента у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Однак, українські співрозмовники заперечили участь України у розробці плану.

Іноземні медіа писали, що план США щодо завершення війни передбачає значні територіальні поступки з боку України. Зокрема, Київ нібито має передати під контроль Москви всю територію Донецької області, включно з неокупованими населеними пунктами. Також від України вимагають значного скорочення чисельності ЗСУ та надання російській мові статусу державної. Проти такого плану виступили лідери європейських країн, заявивши про готовність долучитися до розробки справедливого документа з врахуванням інтересів України.

Уже 22 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план США не є остаточною пропозицією для України.

Британська щоденна газета The Telegraph 23 листопада опублікувала альтернативний мирний план щодо завершення війни Росії проти України, розроблений лідерами Європи. Контрпропозиція містить 24 пункти, і не вимагає від України надання російській мові статусу державної та надання Росії повної амністії за вчинені воєнні злочини.

23 листопада у Женеві відбувся перший раунд переговорів делегацій США та України щодо мирного плану. Після перемовин очільник української делегації, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про досягнення значного прогресу. Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що до мирного плану США вноситимуться зміни, що враховують інтереси України.