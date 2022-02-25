Генсек НАТО розповів росіянам про наслідки агресії Кремля проти України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Кремль негайно вивести свої війська з України і попередив росіян про наслідки стратегічної помилки Володимира Путіна для них на довгі роки. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту НАТО, в якому також взяли участь Фінляндія і Швеція.

«Ми закликаємо Росію припинити цю беззмістовну війну, негайно припинити атаки та вивести свої війська з України і повернутись на шлях діалогу, відвернутись від агресії. Росія змагається за новий європейський порядок і використовує силу, щоб нав'язати свою думку. Росія – агресор, Білорусія – посередник (агресії – ред.)», – сказав Єнс Столтенберг у своїй промові.

Генсек НАТО назвав рішення президента Путіна застосувати агресію проти України «жахливою стратегічною помилкою», за яку Росія платитиме високу ціну упродовж прийдешніх років.

«Російський народ повинен знати, що війна Кремля проти України не зробить Росію безпечнішою, не додасть Росії поваги у світі, не приведе до кращого майбутнього ваших дітей», – звернувся він до росіян.

Єнс Столтенберг додав, що хоча союзники НАТО у ЄС разом із партнерами з усього світу застосували безпрецедентні санкції проти Росії, варто бути готовими зробити більше.

«Навіть якщо це означає, що нам доведеться заплатити свою ціну, тому що це «гра в довгу», – зазначив Генсек НАТО.

Як інформував ZAXID.NET, на саміті НАТО, Фінляндії і Швеції союзники також повідомили, що нададуть Україні системи ППО, а Альянс вже активував свій оборонний план.