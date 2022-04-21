Антоніу Гутерреш хоче обговорити з президентами кроки для встановлення миру в Україні

Генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся із листами до президентів України Володимира Зеленського та Росії Владіміра Путіна прийняти його в Києві та Москві. Про це повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжжарик, інформує «Радіо Свобода».

В окремих листах до Зеленського та Путіна Гутерреш повідомив, що «він хотів би обговорити термінові кроки для встановлення миру в Україні».

Зазначимо, що 19 квітня Антоніу Гутерріш закликав до чотириденної «гуманітарної паузи» в бойових діях в Україні, щоб провести безпечну евакуацію мирних жителів та доставку гуманітарної допомоги до постраждалих районів. У Міністерстві закордонних справ України таку пропозицію підтримали.

«Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед з багатостраждального Маріуполя. Високо цінуємо готовність ООН забезпечити доставку вкрай потрібної гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення «режиму тиші», – зазначено у заяві МЗС.

Нагадаємо, що на початку квітня Володимир Зеленський різко розкритикував Раду безпеки та закликав ООН усунути Росію або саморозпуститись.