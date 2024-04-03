Семеро працівників WCK організації загинули в результаті удару ЦАХАЛу

Голова генштабу Ізраїлю Герці Га-Леві визнав причетність до авіаудару по волонтерах World Central Kitchen у Секторі Гази. Тоді загинули семеро працівників гуманітарної організації, яка надавала їжу місцевим цивільним. Про це 3 квітня повідомляє The Times of Israel.

Герці Га-Леві назвав «серйозною помилкою» загибель кількох співробітників гуманітарної організації World Central Kitchen (WCK) у Секторі Газа внаслідок ізраїльського авіаудару.

«Це була помилка, що послідувала за неправильною ідентифікацією, вночі, під час війни, в дуже складних умовах. Цього не мало статися», – пояснив Халеві.

Він додав, що у ЦАХАЛу не було наміру заподіяти шкоду гуманітарним працівникам WCK і «цей інцидент був серйозною помилкою». Незалежна комісія проведе ретельне розслідування інциденту та завершить його в найближчі кілька днів.

Нагадаємо, 1 квітня WCK (некомерційна неурядова організація, яка забезпечує харчуванням постраждалих після стихійних лих, – ред.) повідомила, що семеро працівників організації загинули в результаті удару ЦАХАЛу по їхній колоні на південь від Дейр-ель-Балаха в центральній.

Машини виїжджали після доставки 100 тонн гуманітарної допомоги, привезеної до Сектору Гази морем. Його рух був скоординований із ЦАХАЛом, стверджує WCK. В організації назвали удар «цілеспрямованою атакою».

Серед загиблих – громадяни Австралії, Великої Британії, одна людина з американо-канадським громадянством, палестинський водій та польський волонтер. 2 квітня організація World Central Kitchen призупинила свою діяльність у Газі та регіоні