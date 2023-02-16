Крістоф Гойсген вважає, що Росія повинна провести «депутінізацію»

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що Росія повинна провести «депутінізацію», перш ніж німецько-російські відносини можуть відродитися. Про це пише «Європейська правда».

За словами Гойсгена, цей термін базується на денацифікації, яку провели союзники після поразки Німеччини у Другій світовій війні та падіння нацистського режиму.

«Я використовую термін "депутінізація", тому що ця країна повністю пов'язана з Путіним. Господар Кремля Владімір Путін є правителем, який приймає всі рішення, зазначив Гойсген», – сказав колишній посол ООН перед конференцією з питань безпеки, яку він очолює в Мюнхені.

Коментуючи рішення не запрошувати Росію на нинішню Мюнхенську безпекову конференцію, Крістоф Гойсген зазначив, що воно далося організаторам нелегко.

«Можна запросити представників Росії, коли є надія - або хоча б її зачатки – на те, що можна наблизитися до врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Проте висловлювання Путіна не дають жодного простору для руху у цьому напрямку. Він займає максималістську позицію. А його міністр закордонних справ Лавров, який, як завжди, приїхав би до Мюнхена, – це рупор Путіна», – заявив глава MSC, додавши, що організаторам конференції не хочеться, щоб вона ставала "майданчиком для кремлівської пропаганди".

Раніше Гойсген виступив проти «червоних ліній» у питанні постачання Україні винищувачів. За словами дипломата, керуватися в питанні передачі збройних систем треба виключно воєнною необхідністю.

Він також визнав, що чимало людей дорікають Німеччині в передачі зброї. Гойсген зазначив, що попри те, що ФРН надає Україні найбільше зброї в ЄС, США надають її в 10 разів більше.