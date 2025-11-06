Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна начебто чинить перепони на шляху її країни до членства в Європейському Союзі. Про це повідомило грузинське видання SOVA 6 листопада.

За словами Бочорішвілі, під час шляху Грузії до отримання статусу кандидата в ЄС з боку України нібито спостерігалося «негативне ставлення».

«Ми на власні очі бачили, які кампанії проводилися у 2022-2023 роках – до того, як ми набули статусу кандидата, і до цього неодноразово була дотична Україна, яка різними способами виступала проти євроінтеграції Грузії. Це відбувалося відкрито, і всі ми про це знаємо», – заявила Бочорішвілі.

Водночас вона наголосила, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Грузія завжди заявляла про політичну підтримку України. Проте, на її думку, висновки Єврокомісії щодо грузинського уряду «спотворюють реальні факти».

Мака Бочорішвілі пояснила, що позиція Грузії в питаннях безпеки відповідає підходу країн-членів ЄС і НАТО.

«Ніхто не хоче вступати у конфронтацію з Росією та створювати додаткові виклики безпеці. Це цілком природно. Невідкладний обов’язок уряду – уникати загроз для країни», – заявила Бочоришвілі.

Коментуючи заяви посла ЄС у Грузії Павла Герчинського, міністерка зазначила, що вони збігаються з позиціями керівництва Євросоюзу, зокрема Верховної представниці з питань закордонних справ Каї Каллас і єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

«Пан посол не може зробити заяву, яка йтиме всупереч заявам голови зовнішньополітичної служби ЄС. На жаль, ми бачили єдину заяву Брюсселя, у якій навмисно викривлено події, що сталися в Грузії 4 жовтня: навмисно створюються хибні уявлення та робляться хибні висновки щодо Грузії», – додала Мака Бочорішвілі.

Зауважимо, на час публікації новини МЗС України не коментувало заяву грузинської влади.

Нагадаємо, на виборах до органів місцевого самоврядування у Грузії, які відбувались 4 жовтня 2025 року, перемогла провладна проросійська партія «Грузинська мрія». За результатом підрахунку ЦВК країни, за «Грузинську мрію» проголосували 81,7% виборців по всій країні.

У день голосування біля президентського палацу Орбеліані відбулись масштабні протести. Опозиція «Грузинської мрії» та її прихильники заявили про політичні репресії та виступали проти участі в місцевих виборах кандидатів від «Грузинської мрії».

Уже 5 жовтня грузинська Служба безпеки звинуватили Україну нібито в підготовці диверсії під час протестів. Грузинські спецслужби повідомили, що знайшла велику кількість вогнепальної зброї, а також боєприпасів та вибухівки.