Люди у Британії мають бути готові служити в армії, переконаний британський генерал

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс заявив, що британці повинні підготуватися до того, що у разі війни з Росією їм доведеться служити у війську. Про це він заявив виступаючи на Міжнародній виставці бронетехніки у Лондоні повідомляє Politico.

«Люди у Британії мають бути готові служити в армії у разі війни з Росією», – попередив очільник британської армії.

Сандерс закликав британську владу «мобілізувати націю» для підготовки до війни з Росією. Хоча він і не підтримує військового призову, однак переконаний на необхідності «зрушення» у свідомості громадськості, щоб бути морально готовими до військового конфлікту з росіянами.

«Впродовж наступних трьох років можна достовірно говорити про 120-тисячну британську армію, складену в наш резерв і стратегічний резерв. Але цього недостатньо. Ми не будемо застраховані, і, як довоєнне покоління, ми повинні так само підготуватися – і це завдання всієї нації», – сказав він.

За його словами, приклад України демонструє, що регулярні армії розв’язують війни, а громадянські армії їх виграють.

На заяви генерала відреагував речник прем’єр-міністра Ріші Сунака, який заявив, що розмови про «гіпотетичні сценарії» щодо майбутніх конфліктів «не корисні».

Видання зазначає, що промова Сандерса перегукується з подібними закликами інших західних воєначальників і високопосадовців, які попереджають про ризик великої війни між Москвою і НАТО.

Як інформував ZAXID.NET, раніше генеральний інспектор німецького Бундесверу генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Німеччина має бути готовою до оборонної війни.