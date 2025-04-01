Володимир Керницький є сільським головою Давидова та очільником ОТГ

Голова Давидівської ОТГ біля Львова Володимир Керницький подав до НАЗК декларацію про доходи за 2024 рік. Посадовець вказав нове авто дружини та понад 8 млн грн сімейних доходів.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Володимир Керницький отримав 68 тис. грн пенсії та мільйон гривень зарплати у Давидівській сільраді, що на 100 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Дружина посадовця Надія займається підприємницькою діяльністю, вказуючи 7 млн грн доходів: левова частка від бізнесу, а також від 1,2 млн грн від продажу авто та мільйон гривень від відчуження корпоративних прав. Загальний річний дохід подружжя становить понад 8 млн грн.

Надія Керницька є засновницею ТзОВ «Вояр» та ПП «Володимир-Надія», які займаються будівництвом. У 2024 році вона придбала нове авто – BMW iX xDrive 40 (2022 року випуску) за майже 1,5 млн грн. Голова ОТГ їздить на Mercedes-Benz S 400d (2018 року випуску).

У 2024 році подружжя не купувало нової нерухомості. Володимиру Керницькому належать вісім земельних ділянок у Львівській області, будівля дорожнього сервісу у Солонці (522 м2) та частка житлового будинку у Пасіках-Зубрицьких (289 м2). Надії Керницькій належать дві земельні ділянки: у Раковці неподалік Львова та у Євпаторії – ділянка в Криму є у її власності ще із 2005 року.

Свої заощадження (грошові активи) подружжя зберігає переважно готівкою: 120 тис. доларів та 30 тис. євро станом на кінець 2024 року.

60-річний Володимир Керницький є сільським головою Давидова та очільником ОТГ із 2016 року, до цього він тричі обирався сільським головою Пасік-Зубрицьких, також працював головою Пустомитівської РДА.

Торік НАЗК заявляло про порушення у декларації голови Давидівської ОТГ, але суд закрив справу про адмінправопорушення.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.