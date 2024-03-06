Василь Головатий очолює Львівський апеляційний суд

Голова Львівського апеляційного суду Василь Головатий подав свою декларацію про доходи за 2023 рік. Суддя вказав 3 млн грн зарплати, загальний дохід його дружини Наталії становить 1,7 млн грн. У 2023 році вона відкрила ІТ-компанію, придбала будинок та три земельні ділянки у Сколівській громаді.

Як вказано у декларації голови суду, у 2023 році Василь Головатий отримав 3 млн грн зарплати, загальний дохід його дружини становить 1,7 млн грн і складається із доходу від підприємницької діяльності, дивідендів, відчуження цінних паперів та корпоративних прав, зарплати та процентів банку. Наталія Головата є власницею ТзОВ «Ера-аудит», яке займається бухгалтерським обліком та аудитом, та ТзОВ «Ярд-17», яке надає в оренду нерухоме майно. У 2023 році вона стала співзасновницею та керівницею компанії «Ентропі АІ», основний вид якої – комп’ютерне програмування.

Голова суду є власником низки нерухомості у Львові: земельна ділянка (950 м2), житловий будинок (243 м2), два гаражі (44 м2 та 23 м2), квартира (31 м2) та підвал (22 м2). Наталія Головата має у власності гараж (43 м2) та земельну ділянку (207 м2) у Львові. У 2023 році жінка стала власницею житлового будинку (106 м2) та трьох земельних ділянок у Сколівській громаді.

Василь Головатий їздить на авто Toyota Land Cruiser Prado 2019 року випуску, яке він придбав ще у 2019 році. Це єдине авто подружжя.

Наталія Головата вказала фінансові зобов’язання, які виникли у 2022 році перед девелоперською компанією «Новий Львів» за незавершене будівництво квартири та паркомісця (2,4 млн грн та 632,5 тис. грн відповідно).