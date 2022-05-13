Буданов вважає, що більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що перелом у війні з Росією настане у серпні. РФ зазнає величезних втрат в Україні, і до кінця року війна може закінчитись. Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю Sky News, повідомляє видання «Лівий Берег».

«Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року», – вважає Буданов.

За його прогнозами, Україна зможе відновити контроль над усіма територіями, включно з Кримом та Донецькою і Луганською областями.

«Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони складаються», – заявив начальник ГУР.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що найближчі тижні для українського спротиву проти Росії будуть важкими. Війна перейшла в нову довготривалу фазу.